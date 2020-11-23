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Львів’ян закликають стати святим Миколаєм для військових. Як долучитися?

Вероніка Рой

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У Львові стартувала благодійна акція «Святий Миколай для військових», у межах якої у храмах міста збиратимуть кошти на купівлю подарунків для військовослужбовців. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

 

Фундація святого Миколая проводить таку акцію вже шостий рік поспіль.

«За цей час тисячі військових у різних частинах нашої Батьківщини відчули теплу атмосферу свята. Минулого року, завдяки пожертвам людей доброї волі, капелани з подарунками відвідали понад 5000 військовослужбовців: курсантів, ліцеїстів, солдат строкової служби Збройних сил України та Національної гвардії України, військових у зоні ООС», – йдеться у повідомленні.

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Підтримати проєкт «Святий Миколай для військових» можна, склавши пожертву у скриньку Фундації св. Миколая у:

  • Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11);
  • Студентському храмі Блаженного священномученика Олексія Зарицького (м. Львів, вул. Лукаша, 3а)
  • Студентському храмі Святого рівноапостольного князя Володимира Великого (м. Львів, вул. Природна, 8а);
  • Афганському храмі Стрітення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа (м. Львів, вул. Батуринська, 2);
  • Храмі Пресвятого Серця Христового (м. Львів, вул. Диктова, 2А);

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