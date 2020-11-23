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Луцького терориста відправили у психлікарню у Львові

Вероніка Рой

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Луцький міськрайонний суд Волинської області помістив в психіатричну лікарню луцького терориста Максима Кривоша (Плохого). Чоловік у липні захопив автобус з пасажирами в центрі Луцька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на судове рішення.

 

На початку листопада суд розглянув клопотання СБУ та прокуратури про проведення стаціонарної комплексної психолого-психіатричної експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна експертиза виявила певні розлади психіки у Кривоша.

У той же час, для кваліфікації цих розладів необхідні додаткові обстеження та динамічне спостереження за пацієнтом.

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З огляду на це суд вирішив помістити «терориста» у Львівську обласну психіатричну лікарню в умови, які виключать його небезпеку для оточуючих. Там протягом двох місяців підозрюваному повинні провести психолого-психіатричну експертизу.

Захист Кривоша не погодився з такими діями і подав апеляцію. Тим не менш, 16 листопада Апеляційний суд її відхилив і рішення набуло чинності.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками. При собі злочинець мав зброю та вибухівку. Проте вже пізно ввечері зловмисник таки здався поліції.

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