Якої погоди чекати на Львівщині 24 листопада?

У вівторок, 24 листопада, у Львові та області синоптики прогнозують хмарну, але суху погоду. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +2-7°C. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг буде ожеледиця.

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Мешканців Львівщини закликають дотримуватись правил безпеки, а водіїв – бути максимально обережними на дорозі.

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