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Землі неподалік Львова забруднили неочищеними стоками

Наталя Дуляба

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У селі Підберізці Пустомитівського району екологи зафіксували забруднення земель амонієм, фосфором, нітратами та хлоридами. Про це Львівському порталу повідомили в Держекоінспекції Львівщини.

 

Забруднення земель виявили представники Підберізцівської сільської ради. Йдеться про ділянку площею 1242 кв м, наповнену неочищеними стічними водами. На місце прибули екологи, які відібрали проби ґрунту для проведення перевірки.

Результати дослідження показали, що у ґрунті перевищені допустимі показники амонію, фосфору, нітратів та хлоридів. Встановлено, що довкіллю завдано шкоди на  435 737 грн.

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Хто саме скинув неочищені стоки посеред Підберізців, не відомо. Всі матеріали Держекоінспекція скерувала в поліцію, яка має встановити винних.

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Фото: Держекоінспекція

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