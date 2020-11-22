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У Львові п’яний водій «Лексуса» намагався відкупитися від поліцейських хабарем

Соломія Головіна

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У Львові патрульні зупинили 37-річного водія «Лексуса», який порушив вимоги Правил дорожнього руху. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння і пропонував правоохоронцям хабар за непритягнення його до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 21 листопада у Галицькому районі Львова екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль «Лексус», водій якого порушив вимоги Правил дорожнього руху. Під час перевірки було встановлено, що 37-річний мешканець міста Червоноград керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, не маючи при цьому передбачених законодавством документів.

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Під час складання протоколів про адміністративні правопорушення водій запропонував правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 100 гривень та 100 доларів США.

«На зауваження про неприпустимість таких дій та кримінальну відповідальність, передбачену за це законодавством, чоловік не реагував», – наголошують у поліції Львівщини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції. За фактом пропозиції хабара відкрили кримінальне провадження за ч.1ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Окрім того, патрульні поліцейські склали на водія адмінпротоколи за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп’яніня) та за ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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