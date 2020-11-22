ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові смертість перевищує народжуваність

Вероніка Рой

|

У Львові впродовж січня-вересня 2020 року померло 6 737 осіб – це майже на 2% більше ніж за аналогічний період у минулому році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики Львівщини.

 

Станом на 1 жовтня чисельність населення у Львові, включаючи Винники, Брюховичі та Рудне, становила 753,4 тисяч осіб. Упродовж січня-вересня 2020 року у Львові померло 6 737 осіб, що на 109 осіб або на 1,6% більше ніж за аналогічний період у минулому році.

При цьому рівень смертності становив 119 осіб на 10 тисяч наявного населення. Також на 100 випадків смертей припало 67 живонароджених дітей.

Реклама партнерів

В управлінні статистики зазначають, що зменшення населення відбулось через природне та міграційне скорочення.

Крім цього з січня по вересень 2020 року у Львові народилось 4539 дітей. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість новонароджених зменшилась на 425 дітей або на 8,6%. Загалом рівень народжуваності становив 80 дітей на 10 тисяч наявного населення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...