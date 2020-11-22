У Львові смертість перевищує народжуваність

У Львові впродовж січня-вересня 2020 року померло 6 737 осіб – це майже на 2% більше ніж за аналогічний період у минулому році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління статистики Львівщини.

Станом на 1 жовтня чисельність населення у Львові, включаючи Винники, Брюховичі та Рудне, становила 753,4 тисяч осіб. Упродовж січня-вересня 2020 року у Львові померло 6 737 осіб, що на 109 осіб або на 1,6% більше ніж за аналогічний період у минулому році.

При цьому рівень смертності становив 119 осіб на 10 тисяч наявного населення. Також на 100 випадків смертей припало 67 живонароджених дітей.

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В управлінні статистики зазначають, що зменшення населення відбулось через природне та міграційне скорочення.

Крім цього з січня по вересень 2020 року у Львові народилось 4539 дітей. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість новонароджених зменшилась на 425 дітей або на 8,6%. Загалом рівень народжуваності становив 80 дітей на 10 тисяч наявного населення.