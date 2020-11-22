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Стали відомі дані про явку виборців у Дрогобичі

Вероніка Рой

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Станом на 13 год. явка виборців під час виборів у Дрогобичі становить 11,45%. Про це інформує Громадська мережа «Опора».

 

Так, станом на 13 год. у Дрогобицькій міській територіальній громаді встигли проголосувати 9 836 виборців. Тобто явка становить 11,45%.

Як відомо, сьогодні, 22 листопада, на Львівщині проходить другий тур виборів голови Дрогобицької ОТГ. У другому турі за крісло мера Дрогобича змагаються чинний міський голова Тарас Кучма та Андрій Веселий.

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В «Опорі» повідомили, що в день виборів в центрі Дрогобича помітили два автобуси з сотнею молодиків.

Нагадаємо, 11 листопада на телеканалі «UA: Суспільне Львів» мали відбутися теледебати між кандидатами  на посаду міського голови Дрогобицької міської громади Тарасом Кучмою та Андрієм Веселим. Однак дебати не відбулися. У студію прийшов лише Тарас Кучма, натомість Андрій Веселий записав ролик і запропонував провести публічну дискусію на сміттєвій базі у Дрогобичі.

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