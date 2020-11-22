Соцагенція, яку пов’язують зі Садовим, у день виборів розігрує 500 грн

Дослідницька агенція «Фама», яку пов’язують із чинним мером Львова Андрієм Садовим, у день другого туру виборів голови Львівської ОТГ запустила розіграш 500 грн між виборцями. Про це повідомляє Львівський портал.

Про те, що соцагенція «Фама» запустила грошовий розіграш, почали писати небайдужі львів’яни у соцмережах. Її представники ознайомлювали виборців з умовами конкурсу після проведення екзит-полу, роздаючи флаєри з логотипом «Фами».

Зокрема, у брошурі представники дослідницької агенції дякують виборцю за участь в екзит-полі і запрошують взяти участь у розіграші п’ятьох 500-гривневих сертифікатів на покупки у відомій мережі супермаркетів.

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Такий конкурс у «Фамі» назвали розіграшем «Для відповідальних громадян». Пост із його умовами опублікували й на сторінці агенції в неділю вранці, 22 листопада. Всі, хто хочуть взяти участь, мають не лише підписатись на Facebook «Фами», а й залишити коментар «Я проголосував відповідально».

Такий розіграш у день виборів від «Фами» у «Європейській солідарності» вже назвали спробою підкупу виборців.

Водночас Львівському порталу у дослідницькій агенції «Фама» пояснили, що оголошений розіграш серед учасників екзит-полу не містить ознак непрямого підкупу виборців. А провести його саме у день другого туру виборів вирішили з маркетинговою метою.

«Оголошений конкурс проводимо серед всіх учасників екзит-полу у маркетингових цілях для залучення читачів на нашій сторінці у Facebook. Він проходить на добровільній основі… Щодо призів, то розіграш від агентства “Фама”, з умовами якого можна ознайомитися в мережі Facebook, не містить ознак непрямого підкупу виборців. Надання виграшів та призів кваліфікується як підкуп лише у випадку, якщо такий супроводжується згадкою чи зображенням конкретного кандидата, тоді як за умовами цього розіграшу учасники повинні лише вказати, що взяли участь у повторному голосуванні. Сьогодні в багатьох містах України мають місце подібні розіграші призів, спрямовані на нагадування виборцям про день повторного голосування, такі дії не містять ознак протиправності», – кажуть у «Фамі» і наголошують, що агентство виступає за чесні вибори.

Зазначимо, що дослідницьку агенцію «Фама» неофіційно пов’язують із чинним мером Львова Андрієм Садовим.

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Фото: Ірина Марушкіна