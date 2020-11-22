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Під час пожежі у Новому Роздолі врятували 60-річного чоловіка

Наталя Дуляба

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Вогнеборці врятували 60-річного мешканця Нового Роздолу під час пожежі у його власній квартирі. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Пожежа сталась у суботу ввечері, 21 листопада, орієнтовно о 21:13 год. Займання виникло у квартирі на четвертому поверсі 5-поверхового житлового будинку на вул. Шашкевича.

На момент прибуття пожежників із вікон квартири вже вибивався густий чорний дим. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники виявили 60-річного чоловіка, власника помешкання. Його передали медикам.

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Ліквідувати пожежу вдалося о 21:32 год. Вогонь знищив частину речей домашнього вжитку.

Наразі причини та всі обставини події встановлюються.

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