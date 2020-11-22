Кличко відвідав Дрогобич у «день тиші». У «Опорі» кажуть, що це прихована агітація

Напередодні другого туру виборів у Дрогобичі сюди прибув міський голова Києва Віталій Кличко, його супроводжував чинний мер та кандидат на посаду міського голови Тарас Кучма. У «Опорі» кажуть, що такий візит має ознаки прихованої агітації.

Як зазначають у пресслужбі ГМ «Опора», 21 листопада у Дрогобич завітав міський голова Києва Віталій Кличко. Анонс про приїзд Кличка розмістили на сайті Дрогобицької міської ради об 11:05 год. У рамках візиту міський голова Києва відвідав Меморіал «Тюрма на Стрийській», Сквер Героїв Небесної Сотні, побував на відкритті таблиці-інсталяції площі Ринок, поспілкувався з мешканцями міста. Зі світлин, які опубліковані на сторінці у соцмережі Дрогобицької міської ради, можна побачити, що Кличка супроводжували керівниця Львівської обласної організації УДАР Оксана Юринець та чинний міський голова, а також кандидат на посаду Дрогобицької міської територіальної громади Тарас Кучма.

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У цей же день Кличко та Кучма підписали угоду про партнерство між Києвом та Дрогобичем. А також Кличко ставив автографи на боксерських рукавичках дітям під стінами міської ради.

«Зазначимо, що візит Віталія Кличка відбувся у «день тиші». Кличко відкрито не агітував за Кучму. Однак цей приїзд можна розцінювати як прояв підтримки перед днем повторного голосування 22 листопада, який має ознаки прихованої агітації. Додамо, що 21 вересня партія УДАР підтримала Тараса Кучму кандидатом на посаду міського голови Дрогобича. Згодом його підтримали інші політичні сили. Кандидує Тарас Кучма як само висуванець», – наголосили у ГМ «Опора».

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Як відомо, сьогодні, 22 листопада, на Львівщині проходить другий тур виборів голів Львівської та Дрогобицької ОТГ, а також депутата Великолюбінської селищної ради Городоцького району.

У другому турі за крісло мера Дрогобича змагатимуться чинний міський голова Тарас Кучма та Андрій Веселий.

Нагадаємо, 11 листопада на телеканалі «UA: Суспільне Львів» мали відбутися теледебати між кандидатами на посаду міського голови Дрогобицької міської громади Тарасом Кучмою та Андрієм Веселим. Однак дебати не відбулися. У студію прийшов лише Тарас Кучма, натомість Андрій Веселий записав ролик і запропонував провести публічну дискусію на сміттєвій базі у Дрогобичі.

Фото: Дрогобицька міська рада