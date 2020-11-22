Як на Львівщині проходять вибори: автобуси з молодиками, брак кабінок для голосування

Громадська мережа «Опора» моніторить ситуацію із перебігом другого туру виборів на Львівщині та зібрала інформацію про перші порушення.

На дільниці №461998 (місто Львів) спостерігачка зафіксувала, як один із виборців вкинув у скриньку два бюлетені. Виборець швидко покинув приміщення дільничної виборчої комісії.

Один із членів дільничної виборчої комісії №461998 ситуацію прокоментувала так: «Це чоловік літнього віку, який кинув бюлетень за сина чи зятя, бо він був з дитиною. Я бачила безпосередньо біля скриньки».

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Щодо виявленого факту спостерігачка мережі ОПОРА повідомила у поліцію і написала заяву.

Також спостерігачі «Опори» зафіксували, що у місті Львові на 18 дільничних виборчих комісіях не вистачає скриньок або кабінок для голосування. Натомість на 4 ДВК у місті Дрогобичі недостатня кількість кабінок для голосування.

На великій виборчій дільниці №461984 є 4 скриньки замість 6. Також не вистачає 1 кабінки для голосування.

На великій ДВК №462074 – 4 великі скриньки замість 6 і 1 мала скринька – замість 2.

На великій ДВК №462005 не вистачає 2 великих скриньок і стільки ж кабінок.

Також 4 великих скриньок замість 6 на ДВК №462012 і №462038.

На дільницях №461944 та №461929 не вистачає трьох великих і однієї переносної скриньки, на ДВК №461998 та №461858 – двох великих скриньок, на №461976, №461912, №461878, №462068 – однієї великої скриньки, №460505, №462020 та №462123 – однієї великої і однієї переносної скриньки

На ДВК №462005 одна із великих скриньок заклеєна скотчем.

Натомість на ДВК №462038 та №460504 не вистачає двох кабінок для голосування.

У місті Дрогобич спостерігачі ОПОРИ зафіксували, що на ДВК№461718 є 3 кабінки для голосування замість 6, на ДВК №461710 – 4 замість 6, на ДВК №461735 і №460285 – 3 замість 4.

На виборчій дільниці №462083 у Львові виборець сфотографував виборчий бюлетень у кабінці для голосування. Про цей інцидент члени дільничної виборчої комісії одразу повідомили у поліцію. Правоохоронці опитали очевидців і склали протокол про порушення.

На ранковому засіданні секретар дільничної виборчої комісії №462083 (місто Львів) викреслила ручкою із списку трьох осіб, які мали б проголосувати на цій ДВК. Члени комісії розповіли спостерігачам, що комісія отримала повідомлення з Державного реєстру виборців про вилучення цих виборців.

«Згідно з частиною 1 статті 44 Виборчого кодексу України зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця до списку виборців на цій виборчій дільниці. Такі зміни можуть бути внесені до 18 години останньої суботи перед днем голосування», – пояснюють в «Опорі».

Також у «Опорі» повідомили, що у місті Дрогобич біля одного з будинків у центрі міста зафіксовано близько 100 молодиків. Поліція уже провела перевірку і встановила особи цих людей.

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За інформацією поліції, у місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодиками, які розповіли, що вони планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження останнього факту показали посвідчення видання «Нова пора».

За інформацією з державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності це медіа зареєстроване у Запорізькій області.

Також відомо, що 3 осіб прописані у Запорізькій області. Усі інші – у Львівській.

Як зазначають у «Опорі», представники цього видання уже намагалися потрапити у приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) та №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом з поліцейськими у праві присутності їм відмовили. В одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, іншій мав свідоцтво про реєстрацію видання із простроченою датою.

Як відомо, 22 листопада у Львові та Дрогобичі проходить другий тур виборів міських голів. Також у Львівській області сьогодні відбувається повторне голосування з виборів депутатів до Великолюбінської селищної ради.

Нагадаємо, у другому турі за крісло голови Львівської ОТГ змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та колишній очільник Львівської ОДА Олег Синютка.

У Дрогобичі в другий тур вийшли чинний міський голова Тарас Кучма та Андрій Веселий.

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Фото: «Опора»