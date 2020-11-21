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Незабаром у Львові курсуватимуть екологічні автобуси

Соломія Головіна

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Незабаром у Львові на маршрути запустять нові автобуси SOLARIS, які закупили три приватні перевізники Львова – ТзОВ «Міра і К», «АТП-14 630» ТзОВ «Фіакр Львів». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Перевізники придбали 8 екологічних 12-метрових низькопідлогових автобусів. Впродовж наступного тижня автобуси планують розмитнити, поставити на облік, і з п’ятниці, 27 листопада, запустити на маршрут № 25.

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Місткість одного автобуса – 37 сидячих місць і 55 стоячих.

«Усі міжнародні компанії борються за чисте довкілля і зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Концерн «ЕкоПасТранс», в який входять ТзОВ «Міра і К», «АТП-14 630» ТзОВ «Фіакр Львів», також підтримує програму за збереження чистого довкілля, тому вирішили закупити 8 автобусів SOLARIS, які працюють на газу. Нині вже 5 таких автобусів прибули із-за кордону, і очікуємо ще 3. Протягом наступного тижня плануємо їх розмитнити, поставити на облік, і якщо все буде добре, то з наступної п’ятниці автобуси виїдуть на маршрут № 25, який курсує від «Кінг Крос» до вул. Б. Хмельницького», – розповів генеральний директор ТзОВ «Фіакр Львів» Михайло Бех.

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Фото: ЛМР

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