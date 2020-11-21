Львівські медики врятували 11-річну дівчинку, яка проковтнула цвях

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» врятували 11-річну дівчинку, яка проковтнула канцелярський цвях. Про це повідомляється на Facebook-сторінці медзакладу.

«11-річна дівчинка гуляла з подругами. Дівчата жартували, аж доки одна з них випадково не вдихнула канцелярський цвях. Дівчинка почала кашляти, батьки відвезли її до найближчої лікарні, однак там їй не змогли допомогти», – зазначається у повідомленні.

Дівчина потрапила в «Охматдит» цієї ночі, «швидка» доправила її з Ходорівської міської лікарні. Їй зробили рентген-знімок і справді побачили у бронхах цвях.

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Як наголошують у медзакладі, це було дуже ювелірне втручання, адже діаметр трахеї дитини всього 8 мм і працювати там щипцями непросто, завжди є ризик профузної кровотечі, що означає смерть дитини. Але лікарям все вдалося без найменших ускладнень.

«Ми виконали ригідну трахеобронхоскопію під наркозом. Спеціальними ендоскопічними інструментами – щипцями під оптичним контролем – з правого проміжного бронха дитини ми дістали канцелярський цвях з пластмасовою частиною і гострим вістрям. То було непросто, адже пластмасова частина цвяха повністю перекрила бронх так, що нижня доля правої легені майже не функціонувала», – розповів Олександр Колодій, який займався порятунком дитини.

Як наголошують в «Охматдиті, все пройшло без ускладнень, дитина вже сьогодні поїхала додому.