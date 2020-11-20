У Львові для дитячої лікарні придбали надсучасний пересувний комп’ютерний рентгенограф

Для міської дитячої клінічної лікарні Львова придбали пересувний апарат для комп’ютерної рентгенографії – Transportix. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що цей надсучасний пристрій дозволить максимально швидко і якісно робити обстеження, при мінімальному променевому навантаженні. Придбали його за кошти міського бюджету.

Прилад, який тепер буде у відділенні реанімації новонароджених та недоношених дітей, оснащений спеціалізованою цифровою системою візуалізації даних, що дозволяє оперативно надавати високотехнологічну рентгендіагностичну допомогу, і вже за 1 хвилину після виконання знімків, починати аналізувати результати обстеження.

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Як зазначають у дитячій лікарні, також, завдяки сумісності з сучасними телекомунікаційними системами передачі даних, результати обстеження найменших пацієнтів стали доступні для консультацій найкращими профільними спеціалістами з усього світу.

До слова, цей апарат комп’ютерної рентгенографії, завдяки новітнім технологіям, дозволяє в рази зменшити променеве навантаження на пацієнтів, що особливо важливо для дітей.

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Фото: ЛМР