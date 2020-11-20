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У будинку-пам'ятці на площі Соборній відреставрували унікальні вітражі

Соломія Головіна

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У будинку на пл. Соборна, 7, де сьогодні знаходиться Львівський апеляційний суд, відреставровано унікальні вітражі, виготовлені у майстерні Станіслава-Габріеля Желенського у 1914 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Профінансував роботи інститут Polonikа на замовлення управління охорони історичного середовища ЛМР в рамках проєкту «Спільна спадщина». Реставратор – Марія Шумська-Барвінок.

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«Приємний підсумок року – завершення реставрації чудових вітражів в колишньому Краківському готелі, а нині апеляційному суді на розі площі Соборної та вул. Пекарської», – повідомила начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко.

За її словами, будинок на пл. Соборна, 7 збудований у 1913−1914 роках за проєктом архітектора Міхала Лужецького, і саме тоді ж були зроблені вітражі. Вітражі є унікальними, бо більше ніде таких немає. Вони зроблені за індивідуальним проєктом.

«Здавалося б, для чого було робити вітражі на сходових клітках, адже з вулиці їх не видно? Відзначу, що ця будівля будувалася як готель, і щоб закрити непривабливий вигляд у двір, у таких будинках ставили вітражі. Для вітражів розробляли проєкт і замовляли їх виготовлення у фахових фірм. Ми давно «підкрадалися» до реставрації цих вітражів, ще коли діяв проєкт GIZ, фінансований німецьким урядом. Але умовою проєкту GIZ було дофінансування робіт з боку власника чи користувача. Апеляційний суд не дуже йшов на контакт, тому тоді ми не змогли їх відреставрувати. Зараз у нас друга, вдала спроба. Профінансував роботи інститут Polonikа на прохання нашого управління охорони історичного середовища», – повідомила Лілія Онищенко.

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Фото: ЛМР

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