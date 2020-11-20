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Туристичні об‘єкти Львівщини з‘єднають велодоріжками

Ольга Денисяка

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На Львівщині 50 туристичних об’єктів об’єднають веломаршрутом. У рамках проєкту великого велосипедного шляху «ВелоОпілля» планують збудувати понад 100 км велосипедних доріжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Керівниця управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталя Табака зазначає, що реалізація проєкту збільшить кількість відвідувачів у туристичних об’єктах Львівщини.

«Реалізація проєкту «ВелоОпілля» дозволить збільшити пропозиції для велотуристів – ознайомитись із сакральною спадщиною, місцевими музеями, природніми об’єктами, а також скуштувати та придбати екологічну продукцію фермерських господарств відкритих для туристів. Ми отримаємо унікальний для України велотуристичний продукт», –  розповідає Наталя Табака.

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