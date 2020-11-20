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П’яний львів’янин на Mersedes-«кубику» розбив три інші авто

Соломія Головіна

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На вулиці Стефаника у Львові п’яний водій авто Mercedes-Benz G-клас розбив три автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

ДТП сталася ввечері 19 листопада. Водій позашляховика в’їхав в автомобіль BMW, далі вдарив припаркований автомобіль Opel і останній за інерцією вдарив припаркований автомобіль Mercedes.

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Зазначається, що патрульні, які приїхали на місце події, одразу помітили у 49-річного водія ознаки сильного алкогольного сп’яніння.

Львів’янин погодився пройти перевірку на пристрої Drager: результат – 3,11 проміле.

На чоловіка склали два протоколи: за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

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