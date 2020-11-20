На площі Ринок відкриють фотовиставку «Євромайдан у Львові. Початок»

Сьогодні, 20 листопада, на площі Ринок у Львові відкриють фотовиставку, щоб нагадати львів’янам та гостям міста про події, що почались 7 років тому, та увійшли в історію під назвою Євромайдан. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На світлинах виставки «Євромайдан у Львові. Початок» зображені мирні акції протесту, які відбувалися у листопаді-грудні 2013 року. Фотографії Музею Гідності були надані ГС «Студентське братство», а також фотографами Юрком Мориквасом і Тарасом Гринчишиним.

Відкриття фотовиставки, підготованої Музеєм Гідності у Львові, відбудеться 20 листопада 12:00 год. на площі Ринок. Триватиме експозиція до кінця листопада.

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