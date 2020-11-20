Хто має право на податкову знижку. Як отримати

Громадяни, які не є суб’єктами господарювання та протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання податкової знижки. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДПС у Львівській області.
Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:
– навчання,
– отримання доступного житла за державними програмами,
– оплату допоміжних репродуктивних технологій,
– відсотки за іпотечним кредитом,
– внески на благодійність,
– страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя,
– пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.
Для отримання знижки необхідно:
- Заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи;
- У декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.
Андрій Котенський