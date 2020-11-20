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Хто має право на податкову знижку. Як отримати

Андрій Котенський

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Громадяни, які не є суб’єктами господарювання та протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, мають право на отримання податкової знижки. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДПС у Львівській області.

 

Податкова знижка надається, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:

– навчання,

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– отримання доступного житла за державними програмами,

– оплату допоміжних репродуктивних технологій,

– відсотки за іпотечним кредитом,

– внески на благодійність,

– страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя,

– пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Для отримання знижки необхідно:

  1. Заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи;
  2. У декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

 

 

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