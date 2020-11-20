Філармонія запрошує на барокову музику циклу «TERRA BAROCCO»

Львівська філармонія запрошує на мандрівки бароковою музикою Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії. Третя подія із циклу «TERRA BAROCCO» відбудеться 23 листопада, у фоє Львівської національної філармонії ім. М. Скорика. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Разом із Андрієм Кушніром (скрипка), Олесею Масник (скрипка) та Анною Іванюшенко (клавесин) слухачі матимуть змогу продовжити знайомство із небувалою красою барокової музики!

Програма концерту стане своєрідною мандрівкою музичною Європою XVII-XVIII ст. Подорож розпочнеться твором польського композитора Станіслава Свільвестра Шажинського, родина якого походить з Зимної Води, що під Львовом.

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Також гості почують Сонату для скрипки і клавесина Георга Філліпа Телемана, творча спадщина якого сягає близько 3000 творів, разом із музикою Франсуа Куперена зазирнуть у розкішні паризькі палаци Парижа, матимуть змогу на хвильку побачити музичний поєдинок між віртуозами – німецьким композитором Гергом Фрідріхом Генделем та італійцем Доменіко Скарлатті, твори яких теж прозвучать на концерті. Ще однією музичною зупинкою вечора стане столиця Британії Лондон, де жив і творив автор першої англійської опери Генрі Перселл.

Нагадаємо, що «TERRA BAROCCO» – новий цикл концертів у Львівській національній філармонії імені М. Скорика, у якому виконавці будуть знайомити слухачів із творчістю композиторів епохи бароко.

Концерт буде відбуватися із дотриманням карантинних вимог.

Квитки можна придбати у касі філармонії.