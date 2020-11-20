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Ексміліціонер, що боровся з наркотиками на Львівщині, хотів втекти в Росію

Андрій Котенський

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Затримано колишнього начальника одного із територіальних підрозділів  ГУ МВС України у Львівській області, який сім років був у міжнародному розшуку, і намагався втекти у Росію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

У ході розшукових заходів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами одержання неправомірної вигоди службовою особою та зловживання службовим становищем, затримано колишнього начальника одного із територіальних підрозділів  ГУ МВС України у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

Встановлено, що правоохоронець, обіймаючи посаду начальника сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, упродовж квітня 2011 року – липня 2012 року одержав від чотирьох осіб неправомірну вигоду на загальну суму понад 135 тис грн. Натомість він мав забезпечити непритягнення цих осіб, а також членів їхньої злочинної організації до кримінальної відповідальності та прикривати їхню незаконну діяльність по виготовленню та збуту наркотичної речовини – опію ацительованого.

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Попри ухилення від явки до правоохоронних органів України, у лютому 2013 року йому заочно оголошено про підозру. Відтак фігурант понад 7 років переховувався на території Ізраїлю та Російської Федерації.

Підозрюваний був затриманий при спробі перетнути кордон з Росією.

Досудове розслідування триває.

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