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Будинок у центрі Яворова, за який наторгували 9 млн грн, знову продають за 75 доларів

Андрій Котенський

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Фонд державного майна України знову продає двоповерховий будинок у центрі Яворова, за який під час першого аукціону наторгували 9 мільйонів гривень. Але тепер лот виставили за стартовою ціною у 75 доларів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За даними Фонду держмайна, на продаж виставлено двоповерхову адміністративну будівлю, розташовану у центрі Яворова на вулиці Котляревського, 3. Нерухомість площею майже 500 кв м, що повністю готова до експлуатації, оцінено у 2199 гривень (75 доларів).

Дата аукціону – 4 грудня 2020 року.

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До слова, це вже друга спроба продати будівлю. Як повідомила Львівському порталу начальниця відділу малої приватизації регіонального відділення ФДМУ у Львівській області Оксана Дідик, охочих придбати будівлю під час першого аукціону було багато, під час торгів ціна зросла з 4238 гривень аж до 9 мільйонів гривень. Втім зрештою ніхто з учасників аукціону так і не уклав договір купівлі.

«Покупці були, вони задекларували чималі суми, але у підсумку відмовилися від пропозиції. У процесі аукціону вартість будівлі (із 4238 гривень – ред.) зросла до великої суми, але ніхто так і не уклав договору купівлі-продажу. Ми розуміємо, що вартість такої будівлі становить близько 2 мільйонів гривень, але люди доторгувалися до 9 мільйонів гривень і в підсумку відмовилися від укладання договору», – зазначила Оксана Дідик.

Як відомо, згідно з законодавством, якщо об’єкт продажу не реалізовують з першого, то в системі Prozorro його повторно виставляють вже з 50% знижки.

Окрім цього, Фонд держмайна продає ще три об’єкти «малої приватизації» на Львівщині.

У Стебнику на продаж виставили будівлю дренажного складу з відділенням дроблення загальною площею 3837,2 кв м, що знаходиться на вулиці Дрогобицькій, 127.

Це майно колишнього гірничо-хімічного підприємства Стебницького ДГХП «Полімінерал», що випускало мінеральні добрива та видобувало калійну сіль.

Дата аукціону – 27 листопада 2020 року. Стартова ціна лоту – 781 756 гривень (близько 27,4 тисячі доларів).

У Моршині на продаж виставлено цех виморожування солі та свердловини на вулиці Курортній, 58-А, 58-Б, 58-В.

Група інвентарних об’єктів загальною площею понад 534 кв м оцінена у 870 831 гривню (близько 30,5 тисячі доларів.) Дата аукціону – 3 грудня 2020 року.

У Моршині на вулиці Курортній, 25-А (неподалік попереднього об’єкту) продають свердловини та цех виварювання солі.

За нерухомість площею 257,6 кв м просять 429 180 гривень (близько 15 тисяч доларів.) Дата аукціону – 3 грудня 2020 року.

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