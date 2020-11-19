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У Львові затримали і видворили росіянина

Андрій Котенський

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Правоохоронці Львівщини видворили росіянина, який незаконно перебував на території України. Про це Львівському порталу провідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними поліції, 17 листопада працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми виявили в центрі Львова іноземця, який перебував на території України без дозвільних документів. Як встановили правоохоронці, порушником виявився 60-річний громадянин Російської Федерації.

Співробітники міграційної служби склали на іноземця протокол про адміністративні правопорушення. На порушника накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в сумі 1700 гривень. Також прийнято рішення про його примусове повернення в країну походження із забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.

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Сьогодні, 18 листопада, поліцейські спільно з працівниками міграційної служби супроводили іноземця до пункту пропуску «Сеньківка» Чернігівської області, через який його було повернуто в Російську Федерацію.

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