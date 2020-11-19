Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну через те, що він незаконно відвідував окупований Крим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС.

Зазначається, що Кирил Гребенщиков прибув в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок.

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«Під час прикордонного оформлення працівники ДПСУ встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї», – зазначається у повідомленні МВС.

Відтак прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну.

Наразі актора відправили зворотним рейсом до Білорусі.

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Фото: соцмережі