ОСТАННІ НОВИНИ

Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в'їзд в Україну

Соломія Головіна

|

Російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну через те, що він незаконно відвідував окупований Крим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МВС.

 

Зазначається, що Кирил Гребенщиков прибув в аеропорт «Бориспіль» рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок.

Реклама партнерів

«Під час прикордонного оформлення працівники ДПСУ встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках. Такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї», – зазначається у повідомленні МВС.

Відтак прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну.

Наразі актора відправили зворотним рейсом до Білорусі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: соцмережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...