Прокуратура замовчує факт закупівлі «Львівською залізницею» комплектуючих з Росії

«Львівську залізницю» підозрюють у фінансуванні так званих «ЛНР» і «ДНР» через закупівлю комплектуючих російського виробництва, які до того ж були неякісні і могли призвести до аварій на залізничному транспорті, але ці факти були опущені пресслужбою Львівської прокуратури. Натомість ці факти були оприлюднені ще 18 листопада Службою безпеки України, передає кореспондент Львівського порталу.

Вранці 19 листопада силові відомства Львівщини подають неповну інформацію про викриття протиправної діяльності на регіональній філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця».

«Встановлено, що впродовж 2019-2020 років групою осіб за сприянням посадовців регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» під виглядом нових запчастин до локомотивів закуплялася вживана продукція, непридатна до використання. Як наслідок – державному підприємству завдано значних збитків. Зокрема, виявлено нестачу комплектуючих на майже 800 тисяч грн», – йдеться у повідомленні прокуратури Львівщини.

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Тим часом у поліції Львівщини повідомляють, що сума збитків значно більша.

«Сума збитків, завданих підприємству, становить понад 1,5 мільйона гривень», – кажуть у поліції, але також не згадують російське походження комплектуючих, яке везли із окупованої території.

«Правоохоронці встановили, що між регіональною філією «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та двома приватними підприємствами були укладені договори про постачання запчастин для електровозів та тепловозів. Відповідно до умов договорів, поставлені запчастини повинні бути новими… Натомість, згідно висновків експертів, поставлені підприємствами-підрядниками запчастини «…мають сліди вторинного використання, ознаки неодноразових попередніх ремонтів… та є непридатними до використання»… Таким чином підприємству-замовнику були завдані збитки на суму 790 тисяч гривень. Також встановлено нестачу окремих запчастин на суму ще близько 800 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці перевіряють законність закупівлі підприємством запчастин на загальну суму понад 2,6 мільйона гривень», – повідомляють у поліції Львівщини.

Раніше СБУ повідомила, що на «Львівській залізниці» налагодили постачання вживаних запчастин російського виробництва до локомотивів, серед яких були взагалі непридатні для використання. Неякісну продукцію ввозили контрабандою із РФ через тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Варто додати, що «Львівська залізниця» вже не вперше потрапляє у скандал із російськими комплектуючими. Так у червні 2020 року СБУ викрила мільйонні розкрадання під час закупівель вживаних запчастин з Росії на суму понад 3,7 мільйона гривень.