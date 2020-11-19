На Львівщині відкривають стежку Митрополита Андрея Шептицького

У п’ятницю, 20 листопада, у лісопарку при в’їзді у Винники відбудеться відкриття екопросвітницької стежки Митрополита Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
Створили її на місці реально існуючої в природі стежки, що була підготовлена монахами спеціально для прогулянкових потреб Митрополита Шептицького, який на той час, через хворобу, пересувався лише у візку.
Стежка складається із оглядового майданчика та доріжки, вздовж якої розмістять скульптурні комплекси.
У межах заходу Архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви, Митрополит Львівський Ігор Возьняк освятить монументальну скульптуру та криницю.
Проєкт втілено за кошти благодійників.
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Андрій Котенський