На Львівщині відкривають стежку Митрополита Андрея Шептицького

У п’ятницю, 20 листопада, у лісопарку при в’їзді у Винники відбудеться відкриття екопросвітницької стежки Митрополита Андрея Шептицького. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Створили її на місці реально існуючої в природі стежки, що була підготовлена монахами спеціально для прогулянкових потреб Митрополита Шептицького, який на той час, через хворобу, пересувався лише у візку.

Стежка складається із оглядового майданчика та доріжки, вздовж якої розмістять скульптурні комплекси.

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У межах заходу Архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви, Митрополит Львівський Ігор Возьняк освятить монументальну скульптуру та криницю.

Проєкт втілено за кошти благодійників.