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На Львівщині будують дамбу від повені

Андрій Котенський

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У Ралівці Самбірського району будуть дамбу протяжністю майже 4 кілометри вздовж Дністра. Вона повинна захистити це село та сусіднє Хатки від підтоплення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Як відомо, у липні 2008 року та травні 2014 Ралівку затопило через повінь.

Тоді через рясні дощі річка Дністер вийшла з берегів та затопила масштабні території навколо.

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«Ви не уявляєте, наскільки страшно, коли вода потрапляє в будинки. Мешканці тоді нашвидкоруч хапали дітей та речі першої необхідності і виносили. Їм допомагали пожежники та військові. Це були плачі і крики на усе село. Люди рятували свійських тварин, багато будинків затопило, деякі з них, мабуть, досі є непридатними для проживання. Вода доходила до висоти два метри. Люди повикидали багато техніки і меблів. Тому дуже важливо, щоб цю дамбу завершили, бо від цього залежить безпека мешканців», – сподівається місцева мешканка Любов Ковалик.

Як зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, загальна вартість робіт з будівництва дамби – 16 мільйонів гривень, однак на тендерних торгах вдалось зекономити 4 мільйони.

«Станом на сьогодні виділили 4 мільйони і на наступний рік плануємо дофінансувати, щоб завершити цей проект. Ця дамба дозволить захистити від підтоплення Ралівку та село Хатки, а це більше чотири тисячі осіб», – повідомив Юрій Бучко.

Підрядники збудували понад 1, 5 кілометри дамби та провели руслорегулюючі роботи річки Дністер довжиною 175 метрів. Роботи проводить підрядна організація ПП «Єврошлях-ІВ». Завершити роботи планують наступного року.

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