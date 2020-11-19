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На боржників «Львівгазу» подають до суду

Андрій Котенський

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На мешканців Львівщини, які заборгували за газ та його доставку, подають до суду. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі АТ «Львівгаз».

 

За даними газовиків, станом на початок листопада борг споживачів за розподіл газу перед АТ «Львівгаз» становить більше 50 мільйонів гривень. Відтак у компанії грозяться стягувати борги через суд.

АТ «Львівгаз» бідкається, що не отримавши кошти за послуги з доставки газу, не може гарантувати якісне обслуговування мереж та безперебійне газопостачання.

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Окрім того, у регіональній газовій компанії наголошують, що боржники ризикують втратити допомогу від держави. Списки боржників регулярно передаються в структурні підрозділи управлінь соціального захисту. Борги за газ та його розподіл є підставою для припинення отримання субсидій.

Вже зараз до суду надіслано більше 70 тисяч досудових повідомлень.

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