На боржників «Львівгазу» подають до суду

На мешканців Львівщини, які заборгували за газ та його доставку, подають до суду. Про це Львівському порталу повідомили у преслужбі АТ «Львівгаз».

За даними газовиків, станом на початок листопада борг споживачів за розподіл газу перед АТ «Львівгаз» становить більше 50 мільйонів гривень. Відтак у компанії грозяться стягувати борги через суд.

АТ «Львівгаз» бідкається, що не отримавши кошти за послуги з доставки газу, не може гарантувати якісне обслуговування мереж та безперебійне газопостачання.

Реклама партнерів

Окрім того, у регіональній газовій компанії наголошують, що боржники ризикують втратити допомогу від держави. Списки боржників регулярно передаються в структурні підрозділи управлінь соціального захисту. Борги за газ та його розподіл є підставою для припинення отримання субсидій.

Вже зараз до суду надіслано більше 70 тисяч досудових повідомлень.