Львів'яни створили додаток для самостійних екскурсій

У Львові створили новий додаток Travel Fellow — онлайн гід, який допоможе спланувати самостійну, вільну подорож містом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

В додатку позначені майже півтисячі пам’яток та знакових місць Львова. Коли користувач підходить до того чи іншого об’єкту, додаток автоматично інформує та відтворює аудіо про пам’ятку. Незабаром Travel Fellow запрацює у всіх туристичних містах України, а вже зараз здійснювати з його допомогою мандрівки можна у Львові та Києві.

«Це мобільна екскурсійна аплікація, що працює за допомогою геолокації. Ми вже внесли 470 знакових місць Львова та понад 300 точок у Києві та записали понад 20 годин аудіо тексту. Щодня додаємо все нові і нові місця, які рекомендуємо відвідати. Для вільної прогулянки містом додаток має чотири мови інтерфейсу», — розповів розробник додатку Андрій Бурда.

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Завдяки додатку Travel Fellow можна вільно гуляти Львовом та складати власні маршрути. А також знайти цікаві і визначні місця, які знаходяться поблизу. Ми допомагаємо не проґавити цікаві об’єкти поруч та знайомимо з їх історією завдяки аудіозаписів професійних гідів.

«Коли користувач вмикає додаток, він має можливість самостійно клікати по точках і слухати інформацію, або ж увімкнути режим вільної прогулянки і слухати в автоматичному режимі аудіо запис про об’єкт чи пам’ятку, яку ви бачите в десяти метрах біля себе. Це важлива опція, яка є лише у нашому додатку з-поміж схожих. Тобто вам не потрібно постійно відволікатися на телефон — ви просто гуляєте, а онлайн гід все робить за вас. Власне, Travel Fellow переводиться як товариш, що подорожує, місцевий «дружбан», — додає автор ідеї та керівник проекту Віктор Лучка.

Ще одна перевага додатку — під час прогулянки не потрібен постійний доступ до інтернету: існує можливість завантажити контент і користуватися ним в дорозі. Крім того, в час пандемії Covid-19 з додатком можна дотримувати соціальної дистанції та відчуття свободи в туристичних місцях.

Завантаження додаток можна на Google Play та App Store