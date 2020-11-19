ЛОР призначила очільника спортивної школи з дзюдо та боксу

Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №2 з дзюдо та боксу очолив Олег Комар. Відповідне рішення ухвалили 19 листопада під час позачергової сесії Львівської облради VII скликання.

«Призначити Комара Олега Степановича директором комунального закладу Львівської обласної ради «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву №2 з дзюдо та боксу»…», – мовиться у проєкті рішення.

Із Олегом Комаром буде укладено контракт на 4 роки.

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Довідка

Комар Олег Степанович – 1968 р. н громадянин України, освіта вища. Працював тренером в КЗ «СДЮСШОР №2 з дзюдо та боксу» з 1989р. З липня 2020 року і до тепер виконує обов’язки директора КЗ ЛОР «СДЮСШОР №2 з дзюдо та боксу». Заслужений тренер України з кікбоксингу (13.06.2005), заслужений працівник фізичної культури і спорту України (01.12.2017, указ президента України №398/2017), загальний стаж професійної діяльності – 31 рік.

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Фото: ЛОР