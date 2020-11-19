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Академія сухопутних військ відзначила кращих сержантів

Андрій Котенський

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У Національній академії сухопутних військ імені гетьман Сагайдачного відзначили день сержанта Збройних Сил України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НАСВ.

 

З цієї нагоди представники сержантського корпусу військового вишу вшанували полеглих вихованців Академії, поклали квіти й запалили лампадки біля меморіалу пам’яті випускників навчального закладу. А військовий капелан помолився за упокій душ загиблих захисників.

Також з нагоди професійного свята кращих сержантів та старшин Національної академії сухопутних військ було нагороджено відзнаками та грамотами.

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