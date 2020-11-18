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Загиблого на Донбасі 21-річного Івана Горошка поховають на Личакові

Ольга Денисяка

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19 листопада у Львові попрощаються із загиблим на війні 21-річним військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Іваном Горошком. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Іван Горошко загинув 16 листопада в районі проведення операції Об’єднаних сил, під час несення служби з охорони базового табору. Уродженець Кіровоградської області, 1999 року народження. Обставини загибелі з’ясовують (триває слідство). У військовослужбоця залишилась дружина, з якою вони чекали на дитину.

Прощання розпочнеться завтра о 12:00 год у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Героя поховають на Личаківському кладовищі. Прощальні заходи відбудуться з дотриманням карантинних обмежень, тож усіх просять бути на відстані один від одного та в засобах захисту, обов’язково – у масках чи респіраторах.

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