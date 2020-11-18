У Львові через коронавірус перенесено концерти Ляпіса та Рокаш

Через сплеск пандемії коронавірусу у Львові поліція категорично заборонила проводити концерти гурту «Ляпис 98» – «Молодость и радость», що мав відбутися 19 листопада, а також концерт гурту «Рокаш» – Сравжній – безпечний концерт», що був запланований на 20 листопада у клубі Малевич. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Така позиція правоохоронних органів мотивована виконанням Постанови Кабінету Міністрів України № 641 та останніми подіями у клубі Малевич, коли фактично згорнули концерт гурту «Бумбокс».

«З метою запобігання зриву концертів та забезпечення здоров’я глядачів, ми вимушені перенести концерти гуртів «Ляпис 98» та «Рокаш» – йдеться у повідомленні.

Реклама партнерів

Нові дати концертів:

«Ляпис 98» – 23 квітня 2021 р.

«Рокаш» – 26 лютого 2021 р.

Усі придбані квитки дійсні. З питань обміну квитків можна звернутися за ел. адресою: [email protected]