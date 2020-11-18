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У ЛКП «Лев» проводять акцію зі стерилізації вуличних котів

Ольга Денисяка

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Представники Міжнародного фонду FOUR PAWS та ЛКП «Лев» впродовж п’яти днів безкоштовно стерилізуватимуть вуличних котів Львова. Акція розпочалась у вівторок, 17 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛКП «Лев».

 

Третій рік поспіль Міжнародний фонд FOUR PAWS допомагає Львову зі стерилізацією безпритульних котів на базі Першої комунальної ветеринарної клініки ЛКП «Лев».

Згідно з минулорічними підрахунками на вулицях міста Львова проживає майже 6 тисяч безпритульних котів. Стерилізація у такому випадку є надзвичайно важливою, адже це один з способів гуманного способу регулювання чисельності безпритульних тварин.

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Усім стерилізованим котам також ставлять татуювання на вушко: саме у такий спосіб можна ідентифікувати стерилізованих тварин.

Процедуру ветеринари проводять за європейськими протоколами. Застосовують безпечну анестезію, приймають за попереднім записом 068-53-54-545. Вдень ветеринари опрацьовують орієнтовно 20-25 котів та працюватимуть протягом 5-ти днів. Акція з безкоштовної стерилізації тварин розпочалась вчора, 17 листопада.

Довідка:

Львівське комунальне підприємство «Лев» – це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих.

Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово.

Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: [email protected]; (068) 535-45-45.

FOUR PAWS («Чотири лапи») – міжнародна благодійна організація із захисту тварин зі штаб-квартирою у Відні, Австрія, та офісами в 11 країнах на 3 континентах. У 1993 році FOUR PAWS розпочали стерилізаційні та вакцинаційні проекти, і з тих пір успішно працює в таких країнах, як Австрія, Болгарія, Хорватія, Македонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Румунія, Словаччина, Швейцарія, Сербія, Індія, Шрі-Ланка, Йорданія.

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Фото: ЛКП «Лев»

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