На Львівщині мотоцикліст збив дворічного хлопчика

17 листопада у Старосамбірському районі мотоцикліст зіткнувся з автомобілем «Фольксваген», а потім збив 2-річного хлопчика, який йшов на тротуарі з матір’ю. Дитину госпіталізували до лікарні з переломом ноги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталась 17 листопада близько 14:00 год. на перехресті вулиці Стуса з площею Галицькою у місті Хирів Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль «Фольксваген Пасат» під керуванням 24-річного місцевого мешканця та мотоцикл, яким керував житель Хирова віком 18 років.

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Після зіткнення мотоцикл виїхав на тротуар, де збив хлопчика віком 2 роки, який йшов з матір’ю. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали мотоцикліст та маленький пішохід, у якого медики діагностували, зокрема, перелом ноги.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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