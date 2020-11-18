Львів’яни розікрали майже третину контейнерів для органічного сміття

У Львові почастішали крадіжки контейнерів для органічних відходів. Мерія просить у таких випадках повідомляти у поліцію та на «Гарячу лінію міста». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За словами заступника міського голови Сергія Бабака, у Львові почастішали випадки крадіжок коричневих контейнерів для роздільного збору органічних відходів. Загалом на майданчиках ТПВ вже викрадено 44 контейнери. Відтак, мерія просить мешканців бути свідомими та звертатись до правоохоронних органів і на Гарячу лінію міста у випадку фіксації крадіжок.

«Цьогоріч місто впровадило черговий етап роздільного збору відходів. Відтак, зараз у всіх районах Львова, у рамках пілотного проекту, який впроваджує ЛКП «Зелене місто», триває встановлення спеціальних коричневих контейнерів, місткістю 120 л, для роздільного збору органіки.

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Водночас ми маємо прикрий факт того, що за цей час було викрадено 44 контейнери. Ми скеруємо лист до керівництва поліції області з клопотанням провести розслідування та встановити викрадачів. Хочу закликати мешканців бути свідомими та повідомляти будь-яку інформацію про такі випадки у поліцію, а також звертатись на Гарячу лінію міста 15−80», — зазначив Сергій Бабак.

Він також додав, що загалом у всіх районах міста ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» встановило 167 контейнерів, однак після численних крадіжок їх наразі залишилось 123. Вартість таких контейнерів сягає 1 тис. грн.

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