У Львові затримали серійного крадія, що обкрадав автомобілі

У Львові затримали чоловіка, причетного до щонайменше двадцяти крадіжок з автомобілів у місті. Про це Львівському порталу повідомили у відділв комунікації поліції Львівської області.

Як встановили співробітники Сихівського відділу поліції, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки в Україні та за кордоном.

1За даними відомства, 16 листопада близько 21.00 оперативники кримінальної поліції Сихівського відділу поліції, під час відпрацювання території обслуговування, на вулиці Чукаріна виявили чоловіка, який, розбивши вікно в автомобілі «Фольксваген Поло», дістав із салону спортивну сумку та намагався втекти. Як в подальшому встановили правоохоронці, у викраденій сумці були гроші, документи та інші особисті речі власника.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 35-річний львів’янин, мешканець Сихова, раніше неодноразово судимий за крадіжки в Україні та за кордоном. Також встановлено, що він причетний до щонайменше двадцяти крадіжок з автомобілів, скоєних у Львові.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.