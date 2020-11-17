ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали серійного крадія, що обкрадав автомобілі

Андрій Котенський

|

У Львові затримали чоловіка, причетного до щонайменше двадцяти крадіжок з автомобілів у місті. Про це Львівському порталу повідомили у відділв комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили співробітники Сихівського відділу поліції, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки в Україні та за кордоном.

1За даними відомства, 16 листопада близько 21.00 оперативники кримінальної поліції Сихівського відділу поліції, під час відпрацювання території обслуговування, на вулиці Чукаріна виявили чоловіка, який, розбивши вікно в автомобілі «Фольксваген Поло», дістав із салону спортивну сумку та намагався втекти. Як в подальшому встановили правоохоронці, у викраденій сумці були гроші, документи та інші особисті речі власника.

Реклама партнерів

 

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, а також патрульні поліцейські. Правоохоронці затримали зловмисника, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Особу затриманого встановлено – ним виявився 35-річний львів’янин, мешканець Сихова, раніше неодноразово судимий за крадіжки в Україні та за кордоном. Також встановлено, що він причетний до щонайменше двадцяти крадіжок з автомобілів, скоєних у Львові.

Відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...