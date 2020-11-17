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На Жовківщині пацієнт напав на медиків «швидкої»

Наталя Дуляба

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На медиків «швидкої», які приїхали на виклик в село на Жовківщині, напав пацієнт та двоє його нетверезих товаришів. Про це Львівському порталу повідомили в Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

 

Інцидент стався в понеділок ввечері, 16 листопада. Орієнтовно о 18:00 год. бригада швидкої допомоги приїхала на виклик у село Туринка Жовківського району до чоловіка, який скаржився на запаморочення та втрату свідомості.

Поруч із пацієнтом були нетверезі чоловік та жінка. Медики, прибувши на місце, відразу почали надавати хворому допомогу, втім сам чоловік раптом прийшов до тями і накинувся з кулаками на лікарів.

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«Бригада розпочала обстеження пацієнта та процес внутрішньовенних ін’єкцій, як тут жінка накинулася на медиків з нецензурною лайкою та погрозами розправи. Під час цього до тями прийшов пацієнт і кинувся на членів бригади з кулаками, застосувавши фізичну силу до лікарів, які надавали йому медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

На допомогу медикам «швидкої» прибули поліцейські. Серйозних травм лікарі не отримали.

Водночас у Центрі медицини катастроф зауважують: на Львівщині більшає випадків, коли на медиків «швидкої» нападають самі ж пацієнти, до яких вони приїхали, або їхні родичі. Такі інциденти в медустанові категорично засуджують і кажуть, що чекають відповідної реакції від правоохоронців.

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