На Львівщині стартує сезон полювання на зайця-русака

У Львівській області із 22 листопада розпочинається полювання на зайця-русака. Право на полювання мають лише ліцензійні мисливці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

У зв’язку з відкриттям сезону Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства нагадує мисливцям, які документи дають право на полювання:

– посвідчення мисливця;

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– контрольна картка обліку добутої дичини та порушень правил полювання на мисливський сезон;

– дозвіл на добування мисливських видів (відстрільна картка);

– чинний дозвіл на право користування вогнепальною мисливською зброєю у разі її використання під час полювання;

– паспорт на собак мисливських порід, у разі їх використання на полюванні.

Зазначені документи мисливець зобов’язаний мати під час полювання, транспортування або перенесення продукції полювання і пред’являти їх на вимогу осіб, уповноважених здійснювати контроль у галузі мисливського господарства та полювання.

Мисливцям, які бажають полювати, потрібно звертатися безпосередньо до користувачів мисливських угідь, які будуть реалізовувати відстрілочні картки. Денна норма добування за один день – 1 заєць-русак.

«Просимо дотримуватись правил безпеки при проведенні полювання, пожежної безпеки і поводження з мисливською зброєю», – йдеться у повідомленні.

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