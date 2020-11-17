Львівська філармонія запрошує на виставку та «Нічні молитви»

Поетика ночі у творчості грузинського композитора Гії Канчелі та метафоричні образи картин Валерія Денисенка: 20 листопада у Львівській національній філармонії імені М. Скорика відбудеться дві цікаві події! Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

О 17:30 у фоє концертного залу Людкевича на гостей очікує відкриття виставки художніх робіт львівського митця Валерія Денисенка. Метафоричні образи цього художника, поета, письменника ніколи не переживаються як проста реальність, вони є його мовчазною чуттєвою присутністю-розмовою. Тому картини митця – це своєрідні хеппенінги, тобто співпадіння баченого з уявним, це світ у голові митця і світ, що запрошує глядача до гри мистецтва і реальності, запрошує подумати: «Я дихаю! Я живу! Я радію!»

Виставка триватиме до 5 січня.

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О 19:00 у Концертному залі Людкевича відбудеться подія «Нічні молитви». Струнний квартет у складі – Микола Гав’юк (скрипка), Петро Тітяєв (скрипка), Вадим Педорич (альт), Денис Литвиненко (віолончель), – виконає твори відомого галицького композитора Василя Барвінського, австрійського романтика Франца Шуберта та одного з найвідоміших грузинських композиторів Гії Канчелі – автора музики до понад 40 кінофільмів (серед яких, всім відомі радянські – «Кін-дза-дза» і «Міміно») та десятків хорових, оркестрових творів та невеликих мініатюр.

Саме композиція Гії Канчелі «Нічні молитви» і дала назву події. Для візуалізації події використана чудова робота українського художника Архипа Куїнджі «Дар’яльська ущелина. Місячна ніч» (1890-1895).

Події відбудуться із дотриманням карантинних обмежень!

Квитки можна придбати у касі філармонії.

Також відбудеться трансляція події «Нічні молитви». Її можна буде переглянути за посиланням: https://youtu.be/lM5Lxhrnn_4