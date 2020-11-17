Львів відзначає День студента. Програма

17 листопада в Україні відзначають День студента. З цієї нагоди у Львові відбудуться традиційні святкування: левів на площі Ринок одягнуть у мантії, молодь заспіває студентський гімн, а також нагородять найактивніших спудеїв. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Урочистості розпочнуться о 10:30 год. на площі Ринок. Тут молодь разом із мером Львова «посвятять у студенти» левів, одягнувши їх у мантії, а також заспівають студентський гімн.

Також активних студентів, які внесли вагомий внесок у розвиток молодіжної політики, нагородять грамотами від громади міста.

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Всі учасники заходу мають дотримуватись карантинних норм і обмежень.

17 листопада також відбудеться третя молодіжна сесія Львівської міської ради, яка є прототипом справжньої депутатської сесії. На ній молодь голосуватиме за проєкти на 2021 рік, які стосуються розвитку молодіжного середовища Львова. Переглянути пряму трансляцію можна буде за цим посиланням.

«Чому молодіжна сесія – це важливо? Завдяки їй місто забезпечує широку участь молоді у формуванні основних цінностей. На сесії завжди запрошуємо молодь, яка впливає на розробку та впровадження молодіжних програм і молодіжних політик у Львові. На сесіях молодь реалізовує своє право бути почутими та залученими, а завдяки залученості молодих людей, ми робимо їх основними партнерами якісних змін у Львові», – пояснив керівник міського управління молодіжної політики Олександр Николяк.

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