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У Львові судитимуть юнака, який на «Таврії» збив дитину і втік

Наталя Дуляба

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Правоохоронці затримали горе-водія, який нещодавно у Львові збив 11-річну дитину і втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, аварія сталась 12 листопада на перехресті вулиць Лінкольна – Миколайчука. Невідомий водій на легковику збив 11-річного львів’янина і втік.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав перелом ключиці, його забрали в лікарню.

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Невдовзі поліцейські з’ясували, що до наїзду на хлопчика причетний 20-річний водій автомобіля ЗАЗ «Таврія», мешканець Львова.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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