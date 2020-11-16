«Подаруй дитині свято»: львів'ян просять обирати листи малюків та приносити їм подарунки

У Львові стартувала благодійна акція до Дня святого Миколая «Подаруй дитині свято». Для того, щоб долучитися до ініціативи, необхідно обрати собі дитячий лист і здійснити мрії малюків. Про це Львівському порталу повідомили організатори акції.

Традиційно усі листи опубліковано на сторінці Благодійної акції у мережі Facebook. Кожен охочий обирає листа, котрий йому до вподоби, і залишає під ним коментар «Беру цей лист». Усі подарунки збирають до 15 грудня у Офісі Святого Миколая за адресою м. Львів, вул. Винниченка, 12 (Львівський обласний молодіжний центр) за попередньою домовленістю.

Помічники Святого Миколая вже зібрали листи від дітей із Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру і Школи-інтернат №100 для незрячих дітей. Також волонтери в очікуванні побажань дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей Львова. Кожного року акція збільшується. Відтак минулого року привітали понад 400 дітей з міста Львова та Львівської області.

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Організатори зазначають, що через пандемію коронавірусу цього року довелось відмовитись від проведення традиційного великого свята, проте кожен з дітей отримає свій подарунок з доставкою під двері за всіма правилами безпеки.

Зауважимо, що акція «Подаруй дитині свято» відбувається вже дев’ятий рік поспіль. З кожним роком організатори, волонтери за допомогою небайдужих львів’ян виконують побажання все більшої кількості дітей. До прикладу, під час першої благодійної акції (2012 р.) організатори допомогли здійснити бажання 30 дітей, а у 2018 році свої подарунки отримали вже понад 350 діток.

За додатковими питаннями можна звертатися до координаторів цьогорічної акції: Данило (093 143 63 79) та Вероніка (097 041 44 26).

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