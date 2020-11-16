На Промисловій облаштували тренувально-вигульний майданчик для тварин

ЛКП «Лев» облаштувало тренувально-вигульний майданчик для вигулу безпритульних тварин, що перебувають на підприємстві, а також господарських собак, що мешкають у районі вул. Промислової. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Майданчик загальною площею 1300 м2 умовно поділяється на дві зони. На сьогодні завершені роботи з облаштування першої вигульної зони зі спеціальними перешкодами для тренування тварин. Таким чином господарі зможуть тренувати слухняність чотирилапих, окрім того, собаки отримують ще вдосталь простору на прогулянку. Вартість виконання робіт становить 295 тисяч гривень.

«В основному із собаками раніше гуляли у парках та скверах, але це не є повноцінною прогулянкою, адже собака там може бути лише на повідку. В будь-якому випадку такі прогулянки покращують їм всі процеси в організмі. Тобто якщо тварина не рухається, то існує більша ймовірність того, що вона захворіє. Зокрема, тут йдеться і про проблеми із суглобами, і серцево-судинною системою», – розповів в.о. головного лікаря ветеринарної медицини ЛКП «Лев» Ярослав Пасічняк.

В.о. директора ЛКП «Лев» Андрій Пінчук розповів, що майданчик на вул. Промисловій був необхідним, адже район є досить забудований, і тут є промислова зона.

«Зазвичай на підприємстві у нас більше 50 собак. Ми потребували якогось такого майданчика. Відповідно до програми, на наступний рік ми плануємо відкриття ще 12 вигульних майданчиків і 30 прогулянкових маршрутів. Загалом по програмі, згідно з ухвалою, ми маємо побудувати близько 50 вигульних майданчиків і майже 50 прогулянкових маршрутів», – розповів Андрій Пінчук.

Навесні заплановано облаштування сенсорного саду в іншій частині майданчика. Тут будуть висаджені спеціальні рослини, які корисні для організму тварин. Також тут облаштують тактильні тренажери для розвитку когнітивних здібностей та подолання фобій у собак. У сенсорній зоні також планується облаштування затишних «купе» – лавки, оточені корисними рослинами, в яких потенційним господарям буде зручно знайомитись з собаками з підприємства та налагоджувати контакт.

На вході до майданчику буде облаштовано станцію для прибирання за чотирилапими, а також інформаційні таблиці, зокрема з правилами поведінки на майданчику. До того ж, майданчик передбачає освітлення, тому прогулянки тут будуть комфортними в будь-яку пору року та час доби.

Нагадаємо, що в межах програми створення інфраструктури для належного вигулу собак у Львові на 2019−2023 роки, планують облаштувати 97 об’єктів для вигулу собак: 27 майданчиків для вигулу тварин, на яких власники зможуть вигулювати своїх улюбленців без повідка, 21 закритий тренувально-вигульний майданчик зі спортивним обладнанням та 49 прогулянкових маршрутів.

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Фото: ЛМР