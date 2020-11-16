Львів'янам презентують репліку меча гетьмана Петра Сагайдачного

У музеї «Львів Стародавній» 20 листопада відбудеться презентація репліки меча гетьмана Петра Сагайдачного. Вона оздоблена дорогоцінними металами і виготовлена зі збереженням стародавніх технік. Про це повідомляють організатори.

Це друга в Україні репліка, виготовлена з дозволу зброярні Королівського замку у Вавелі (Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu), де і знаходиться оригінал меча.

«Меч Сагайдачного – це подарунок польського королевича Владислава IV Вази гетьману за перемогу над турками під Хотином у 1621 році. Він інкрустований золотом та діамантами із зображенням алегоричних сцен Соломонового суду та бою античних воїнів. На клинку меча є напис: «VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum» (Владислав [у дар] Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа). Очевидно, після смерті гетьмана його меч потрапив до Скарбу Коронного в Варшаві, а вже звідти перейшов у власність династії Ваза», – зазначається у повідомленні організаторів.

Реклама партнерів

Ще одна репліка меча, але чорно-біла, зараз зберігається на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Обидві репліки виготовлені ковальською майстернею «Дархан».

«Ми пишаємось тим, що мали можливість бути дотичними до відновлення правдивої української історії. Робота над мечем була складною і одночасно захопливою. Можна сказати виклик моїм вмінням. Коли працювали над мечем – відчували велику відповідальність за збереження дрібної деталізації та історичної автентичності», – зазначила майстриня Євгенія Ейдер.

Усі охочі можуть побачити меч і відвідати авторську екскурсію наукового керівника музею «Львів Стародавній» Тараса Чухліба 20 листопада о 17:00. Вартість участі у заході – 180 грн.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.