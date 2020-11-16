Історія загиблого 23-річного захисника стала піснею

Троє відомих львівських співаків – В’ячеслав Сінчук, Андрій Капраль (вокальна формація «Піккардійська Терція») і Зіновій Карач (гурт Wszystko) – презентували пісню і відеокліп «Настав час». Це історія про Героя України Андрія Кизила, який загинув в бою за Авдіївку у 23 роки, як нагадування українцям про війну, що триває. Про це Львівському порталу повідомили автори проєкту.

В основу потужної композиції лягла історія Героя України (звання отримав посмертно) Андрія Кизила, який загинув в бою за Авдіївку на початку 2017 року, маючи лише 23 роки і семимісячного синочка…

Кліп «Настав час» – дуже емоційний. Історія воїна Андрія Кизила – це історія лише одного Героя. А їх – тих, хто за останні шість з половиною років у ході російсько-української війни віддав за незалежність та цілісність України найдорожче – власне життя, – тільки на Львівщині – понад три сотні (зі Львова – близько 70). А загалом по Україні кількість жертв уже сягнула цифри у понад 13 тисяч. І війна триває…

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Вдова Андрія Кизила Оксана Кизило розповідає, що до війни її чоловік мав три найзаповітніші мрії: вивчити англійську мову, служити у спецназі і взяти участь у миротворчій місії за кордоном. «Тоді, у 2013-му, він говорив: «У нас війни не буде. А який з мене військовий, якщо я не бачив війни?». На жаль, слова Андрія не справдилися – уже незадовго Україну охопила війна… Мій чоловік з великою честю їхав на схід захищати нашу землю. Він був «хворий» війною. Відстояти Україну стало справою його життя. Зараз мені дуже болить, що українці збайдужіли… Байдужість була і в 2014-му, є вона і у 2020-му. Але що рік, то, на жаль, все більша і більша. Нові загиблі уже нікого не дивують… В мене росте дитина, яка постійно питає за тата… І я дуже боюся часу, коли син опиниться у суспільстві, яке знівелює і знецінить подвиг його тата. А таких сімей, як наша, по всій країні – тисячі. І всім їм дуже боляче, що так швидко міліє пам’ять народу…».

«Ця історія не відпускала мене майже три роки, – каже автор ідеї та режисер кліпу, народна артистка України, керівник ТанцТеатру «Життя» Ірина Мазур. – Сьогодні дуже боляче й образливо спостерігати за людьми, збайдужілими не тільки до своєї країни, а й до подвигу тих, хто віддав за неї життя. Невже так важко зрозуміти, що найбільше, чого хоче ворог, – це деморалізувати нас, зробити українців інертною масою, якій байдуже, якою мовою розмовляти, яку історію вчити і яких героїв шанувати. Що ми говоритимемо дітям, які втратили батьків на війні: хтось із них бачив свого тата, а хтось взагалі не встиг… Казатимемо про складність вибору між незалежністю держави і «хлібом з ковбасою»? Історія, закладена в основу пісні «Настав час», – це історія не однієї родини, а цілої України. Вона стосується кожного, і треба просто пам’ятати, що байдужість у нашому випадку – найгірша союзниця, причому на всіх фронтах: в сім’ї, на роботі і, зрештою, на виборах… Вірю, що рядки «Ми приречені на життя» стануть пророчими для нас і для всієї країни».