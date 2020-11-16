Абоненти Volia зможуть відчути себе в безпеці

Найбільша компанія телеком ринку Volia розпочала співпрацю з новим партнером – лідером ринку в сфері охорони майна – компанією «Шериф». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Результатом домовленостей стала вигідна акційна пропозиція для абонентів Volia в Києві і у Львові – комплексна охорона житла за 799 грн/міс з терміном дії акційних послуг протягом року.

У цю вартість входить:

Підключення.

Віддалене обстеження об’єкта.

Встановлення та налаштування обладнання Ajax і додатка, інструктаж.

Цілодобовий моніторинг об’єкту.

Оперативна робота групи реагування (по сигналу про тривогу група прибуває на об’єкт протягом 4-7 хвилин).

Абонентська плата за місяць.

Загальна вартість охоронних послуг – 7598 грн, що досить багато для одноразової оплати. Тому дана акція – це вдала можливість для абонентів Volia, захистити своє майно та придбати обладнання відразу, розбивши при цьому оплати на рік.

Щоб детальніше ознайомитися з умовами акції перейдіть будь ласка за посиланням https://sheriff.promo/volia-799-grn

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