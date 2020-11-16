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Абоненти Volia зможуть відчути себе в безпеці

Омелян Шевчук

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Найбільша компанія телеком ринку Volia розпочала співпрацю з новим партнером – лідером ринку в сфері охорони майна – компанією «Шериф». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Результатом домовленостей стала вигідна акційна пропозиція для абонентів Volia в Києві і у Львові – комплексна охорона житла за 799 грн/міс з терміном дії акційних послуг протягом року.

У цю вартість входить:

  • Підключення.
  • Віддалене обстеження об’єкта.
  • Встановлення та налаштування обладнання Ajax і додатка, інструктаж.
  • Цілодобовий моніторинг об’єкту.
  • Оперативна робота групи реагування (по сигналу про тривогу група прибуває на об’єкт протягом 4-7 хвилин).
  • Абонентська плата за місяць.

Загальна вартість охоронних послуг – 7598 грн, що досить багато для одноразової оплати.  Тому дана акція – це вдала можливість для абонентів Volia, захистити своє майно та придбати обладнання відразу, розбивши при цьому оплати на рік.

Щоб детальніше ознайомитися з умовами акції перейдіть будь ласка за посиланням https://sheriff.promo/volia-799-grn

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