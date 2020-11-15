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На Левандівці у 24-річного п’яного водія, який вчинив потрійну ДТП, згоріло авто

Вероніка Рой

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У суботу ввечері, 14 листопада, на вулиці Сяйво водій у стані сильного алкогольного сп’яніння скоїв потрійну ДТП, в результаті якої згоріло його авто. Після цього, керманич намагався відкупитися від патрульних хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Патрульні близько 23 год. отримали виклик про ДТП з травмованими на вулиці Сяйво. Приїхавши на місце події, поліцейські побачили палаючий автомобіль Mazda. Опитавши очевидців події та водіїв, патрульні встановили, що потерпілих немає.

Інспектори з’ясували, що водій автомобіля Mazda здійснив наїзд на припаркований автомобіль Opel Astra та за інерцією зіштовхнувся з припаркованим автомобілем Peugeot 3008. Після цього, транспортний засіб винуватця загорівся.

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У 24-річного керманича патрульні виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Перевірка на алкотестері Drager показала результат — 2,59 проміле, що у 13 разів перевищує допустиму норму.

Згодом водій спробував уникнути адмінвідповідальності і запропонував поліцейським неправомірну вигоду 400 доларів. Попередження патрульних про кримінальну відповідальність його не зупинили. Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

На водія склали два протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП. Також йому загрожує відповідальність за ст.369 (Пропозиція неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Відео: патрульна поліція

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