Козулі потрапили у фотопастку у лісі неподалік Львова

У лісових угіддях «Жовківського лісгоспу» три козулі, які ласували сіллю з солонця, потрапили у фотопастку. Про це інформує ДП «Жовківський лісгосп» у Facebook.

Фотопастки, встановлені в лісових угіддях ДП «Жовківський лісгосп», «вполювали» трьох козуль, як ті ласували сіллю з солонця. Працівники лісгоспу протягом року залишають сіль для тварин, адже вона потрібен для їх організму.

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«І козулі, і кабани, олені, лосі, зайці, білки, та й загалом – усі травоїдні тварини не можуть обходитись без солі. У складі кухонної солі є натрій, хлор, кальцій, фосфор та інші елементи. Всі вони беруть участь у нормальній життєдіяльності організму. Сіль в раціоні мешканців лісу зміцнює їх імунітет та підвищує опірність перед різноманітними захворюваннями. Це добре знають і єгері, і лісівники ДП «Жовківський лісгосп», а тому сіль для тварин тут є цілий рік у солонцях. Цікаво, що до одного і того ж джерела солі звірі можуть приходити роками. Не дарма їх встановлюють в місцях недалеко від водопоїв, кормових полів, на підгодівельних майданчиках», – розповідають у лісгоспі.

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Фото: ДП «Жовківський лісгосп»