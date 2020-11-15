Електрошокери та світлошумові гранати: у Мінську вже понад 280 затриманих

Білоруський правозахисний центр «Вясна» станом на 15:00 опублікував інформацію про понад 280 затриманих у неділю на акціях протесту в різних містах Білорусі, перш за все в Мінську. Про це повідомляється на сайті правозахисників, передає Укрінформ.

Відео розгону демонстрантів і застосування світлошумових гранат на Площі Змін в Мінську публікує Радыё Свабода.

«Силовики оточили Площу Змін, поодинокі затримання. Ряд невідомих в касках в районі вулиці Віри Слуцької, силовики затримують деяких людей», – йдеться у повідомленні.

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Белсат додатково інформує, що люди, які зібралися у дворі Площі Змін, скандують «Живе Білорусь!» і «Відпускай!». Частина активістів встала в зчеплення на вулиці Червякова (що примикає до двору).

WD у свою чергу повідомляє про застосування електрошокерів проти мирних протестувальників. Внаслідок цих жорстких дій декілька людей постраждали, їхня кількість наразі невідома.

У Мінську тривають масові затримання в різних частинах міста, використовується газ, світлошумові гранати, водомети.

Як повідомлялося, в неділю, 15 листопада, в Мінську на початок маршу протесту силові структури стягнули військову і спецтехніку, були закриті ряд станцій метро, ​​почалися проблеми з мобільним інтернетом.

У Білорусі 15 листопада проходить протестний «Марш сильних» пам’яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків.

У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

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Фото: Белсат